Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность обходить блокировки

Россияне, использовавшие иностранные сим-карты для того, чтобы обходить блокировки в интернете, потеряли такую возможность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.

«К роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны. (...) Речь идет не о полном отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства РФ», - подчеркнули в ведомстве.

В материале отмечается, что некоторые российские пользователи с иностранными сим-картами пожаловались на невозможность зайти на зарубежные сайты, доступ к которым был ограничен в России.

Информацию о том, что такой способ обойти блокировки больше недоступен, изданию также подтвердили источники на российском рынке связи.

Ранее заместитель главы Минцифры Иван Лебедев заявил, что ведомство не будет вводить плату за иностранный трафик. Он уточнил, что министерство не рассматривает такую меру.