Опасность оставленного без присмотра удлинителя объяснили

Оставленный без присмотра удлинитель назвали источником пожарной опасности. Об этом сообщает издание ZDNet.

По словам редактора портала Адриана Кингсли-Хьюза, удлинитель решает распространенную проблему большинства квартир и домов — недостаточное количество розеток. Специалист сослался на Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC), согласно которой ежегодно в США около 4600 пожаров в домах связаны с удлинителями. Автор объяснил, почему эти приборы называют опасными.

В материале говорится, что шнур «добавляет новые точки отказа» в электросистему дома или офиса: чем дольше удлинитель используется, тем выше вероятность того, что износ приведет к проблемам. Также сетевой фильтр позволяет подключать к розетке больше одного прибора: «Нарушение правил эксплуатации легко может привести к непреднамеренному превышению номинальной мощности розетки и удлинителя».

Кингсли-Хьюз обратил внимание, что рынок заполнен дешевыми, несертифицированными удлинителями. В качестве альтернативы использования удлинителя специалист назвал установку необходимого количества розеток. Также автор напомнил о существовании пауэрбанков и портативных электрических станций.

В начале июля авторы портала BGR названы самые опасные электрические приборы в доме. К ним отнесли обогреватели, грелки и электрические одеяла, пауэрбанки и зарядные устройства неизвестных марок.

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