Назван главный враг батареи смартфона в путешествиях

Использование навигатора сильнее всего влияет на расход заряда смартфона во время путешествий. Об этом RT рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

По словам специалиста, приложения навигации одновременно задействуют сразу несколько энергозатратных функций. Смартфон постоянно определяет местоположение через спутники, обновляет координаты, отслеживает маршрут и получает данные о пробках, дорожных событиях и камерах через мобильный интернет.

Дополнительную нагрузку создает экран, который остается постоянно включенным. Многие водители также увеличивают яркость дисплея, чтобы карта была хорошо видна в солнечную погоду.

Еще быстрее батарея разряжается за городом, где устройство постоянно ищет стабильный сигнал сети. Летом ситуацию усугубляет жара, особенно если телефон закреплен на лобовом стекле и находится под прямыми солнечными лучами.

Джакония отметил, что многие одновременно используют навигатор, слушают музыку онлайн, подключают Bluetooth и раздают интернет пассажирам. В таком режиме смартфон работает сразу как навигатор, мультимедийный центр и точка доступа, поэтому даже новый аккумулятор может быстро потерять заряд.

Чтобы снизить расход энергии, эксперт посоветовал заранее скачать офлайн-карты, загрузить музыку или подкасты, отключить раздачу интернета без необходимости и не оставлять телефон под солнцем.

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