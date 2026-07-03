Российская пенсионерка из-за обиды изуродовала могилу свекрови

В Петропавловск-Камчатском осудят пенсионерку за осквернение могил родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она обвиняется по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

По данным следствия, в августе прошлого года 63-летняя женщина пришла на городское кладбище к месту захоронения своего супруга и обнаружила отсутствие установленного ею памятника. На могиле располагался монумент на две фигуры - свекрови и мужа.

Разозлившись, она нанесла по стеле и гранитной вазе не менее шести ударов ногами. После чего в сентябре, посещая захоронение, она нашла камень и повредила им поминальную лавочку, а затем распылила из баллончика аэрозольную краску зеленого цвета на поверхность надмогильного сооружения.

Женщина вину признала, пояснила, что благоустройство могилы произведено сестрой мужа без ее согласия, что и привело ее к проявлению ярости и злости. В содеянном не раскаивается.

Потерпевшей стороной по делу заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда и материального ущерба.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что секс в неожиданном месте довел российскую пару до суда.