Россиянам напомнили о налоге на продажу некоторых личных вещей

Если вещи приобретались для личного пользования и их продажа не связана с систематическим получением прибыли, чаще всего налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) они не облагаются. Об этом заявила RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Так, по ее словам, от налогообложения освобождается продажа имущества, которое находилось в собственности более трех лет. Это приобретенные для личного пользования бытовая техника, мебель, электроника, одежда и другие вещи.

При этом, предупредила эксперт, если имущество было в собственности менее трех лет, то обязанность по уплате налога может возникнуть, когда вещь продана дороже изначальной цены. Но это еще не значит, что налог придется платить.

«При расчете налога закон позволяет учесть расходы на покупку этой вещи, если они подтверждены документами, либо воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере до 250 тысяч рублей за налоговый период... В результате сумма, с которой рассчитывается налог, может быть уменьшена до нуля, и тогда платить НДФЛ не придется», - пояснила Борзенко.

Но если имущество было в собственности менее трех лет и возникла обязанность задекларировать доход, декларацию 3-НДФЛ необходимо подать, даже если после применения вычета или учета расходов налог к уплате отсутствует. А если продажа становится способом систематического получения прибыли, ее могут признать предпринимательской, добавила специалист.

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