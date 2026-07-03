В «легальных» энергетиках для детей нашли угрозу для сердца

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В «легальных» энергетиках для детей нашли угрозу для сердца
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«Легальные» энергетики Drive Me Max, которые продают детям, могут быть вредны для здоровья. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Производитель утверждает, что продукт является обычной сладкой газировкой, однако в ней содержится до 150 миллиграммов на литр кофеинсодержащих компонентов и таурин. Эти стимуляторы повышают давление и вызывают сильное сердцебиение.

Кроме того, кофеин в больших дозах опасен для сердца - может приводить к аритмии и обморокам. Также, по словам врачей, энергетики могут вызывать раздражение слизистой, гастрит, язву желудка и внутреннее кровотечение. Еще среди побочных эффектов - тревожность и нарушение сна.

Mash считает, что производитель выдает напиток за обычную газировку, которую можно купить без паспорта. «Достаточно пройти по нижней границе в 149 миллиграммов [кофеина], чтобы обойти закон о запрете продажи энергетиков детям», - указали журналисты.

Закон о штрафах за продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним был подписан в июне 2025 года. Нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков обойдется физическим лицам в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц закон предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

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