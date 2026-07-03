Россиянам посоветовали не брать на пляж несколько продуктов

На солнце большинство скоропортящихся продуктов быстро становятся небезопасными: высокая температура создает идеальные условия для бактерий. Об этом Life.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
В первую очередь лучше отказаться от заправленных салатов, особенно с морепродуктами и рыбой, а также от сосисок, вареной колбасы, йогуртов, творожков, мягких сыров и нарезанных фруктов или овощей.
Осторожными лучше быть и с кондитерскими изделиями с кремом.
Диетолог посоветовала не брать на пляж алкоголь, сладкие газировки, кофе и крепкий чай. Алкоголь и кофеин обезвоживают организм, а сладкие напитки не утоляют жажду.
Безопасными вариантами для перекуса Соломатина назвала сухофрукты, орехи, сушки, галеты, целые овощи и фрукты с плотной кожурой.
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