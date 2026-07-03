Найден простой способ уменьшить тягу к курению

Регулярная физическая активность может помочь отказаться от сигарет, уменьшить тягу к курению и повысить вероятность успешного отказа от вредной привычки. К такому выводу пришли ученые из Университета Аделаиды. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science.

Авторы провели систематический обзор и метаанализ 59 рандомизированных клинических исследований с участием более 9 тысяч человек. Они оценили влияние как разовых тренировок, так и длительных программ физических упражнений на отказ от курения, выраженность тяги к сигаретам и симптомы отмены.

Выяснилось, что у людей, регулярно занимавшихся физической активностью, вероятность полностью отказаться от курения была на 15 процентов выше, а вероятность не курить хотя бы семь дней подряд - на 21 процент выше, чем в контрольных группах. Кроме того, участники в среднем выкуривали на две сигареты в день меньше. Даже одна тренировка помогала уменьшить тягу к курению примерно на 30 минут после ее окончания.

По словам исследователей, физические упражнения не должны заменять проверенные методы отказа от курения - медикаментозную терапию и консультации специалистов. Однако они могут стать простым и доступным дополнением, которое поможет легче пережить самые сложные моменты во время попыток бросить курить.

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