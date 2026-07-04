Средства ПВО сбили почти 400 БПЛА в небе над Россией

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Средства ПВО сбили почти 400 БПЛА в небе над Россией
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 4 июля, сбили 389 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Об уничтожении почти 400 дронов сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Макс.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 3 июля по 7:00 по московскому времени 4 июля.

«(БПЛА уничтожены) над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВСУ ударили ракетами по Удмуртской Республике и Белгороду. В 31-м регионе в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.

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