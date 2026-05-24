Врач раскрыла признаки аллергии на алкоголь

В стране и мире

Врач раскрыла признаки аллергии на алкоголь
Печать
Max

Эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какими признаками может проявляться аллергия на алкоголь. Их врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор отметила, что чаще всего при аллергии на алкоголь после его употребления появляется покраснение кожи, особенно лица и шеи, зуд и высыпания.

Также на проблему может указывать отек губ, век или даже гортани. Иногда при аллергии на спиртное человек начинает чихать, кашлять и ощущать нехватку воздуха. Некоторые люди жалуются на учащенное сердцебиение, головную боль, головокружение, дискомфорт в желудке, тошноту или расстройство пищеварения, добавила гастроэнтеролог.

«Опасность аллергии на алкоголь заключается прежде всего в ее непредсказуемости. Реакция может возникнуть внезапно на привычный напиток. С каждым эпизодом употребления симптомы могут усиливаться. Помимо этого, спиртные напитки могут усугублять течение хронических заболеваний, особенно бронхиальной астмы, болезней органов пищеварения, что дополнительно повышает риск для здоровья», — добавила Кашух.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач аллергия симптом
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!