В МВД рассказали о мошеннической схеме с декларацией чужих денег

В стране и мире

В МВД рассказали о мошеннической схеме с декларацией чужих денег
Печать
Max

Аферисты под видом сотрудников государственных органов просят россиян забрать посылку и задекларировать чужие деньги. О новой мошеннической схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Если "специалист" Центрального банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, а вы соучастник преступления», - предупредили в ведомстве.

Как отметили в МВД, зачастую мошенники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. Ведомство привело скриншот переписки, где злоумышленник под видом представителя ЦБ попросил жертву забрать рюкзак с 200 тысячами рублей. Из них пять тысяч он предложил оставить себе, остальное - задекларировать.

В управлении напомнили, что государственные организации не предлагают внештатную работу гражданам и не просят оказать содействие в проведении «тайных операций».

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!