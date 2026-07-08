В России объяснили сложность отражения атак дронов на НПЗ

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В России объяснили сложность отражения атак дронов на НПЗ
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Атака украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 2,5 тысячи километров от линии фронта, продемонстрировала качественно новый уровень угрозы, с которым не готовы столкнуться даже ведущие мировые державы. Об этом генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал в интервью программе «Мы в курсе» на «Царьград ТВ».

По его словам, современные дроны-дальнолеты развиваются быстрее смартфонов, а их низкая скорость и предельно малая высота полета делают их практически невидимыми для конвенциональных средств ПВО. Он добавил, что разработка таких дальнолетов ведется не на Украине, а в Великобритании, которая обеспечивает инженерными компетенциями и конструкторскими бюро ВСУ для нанесения ударов по российской территории.

«Чем выше скорость, тем по квадрату выше сопротивление. Дроны летят медленно, что позволяет им достаточно увеличить радиус действия. А становятся незаметными они для средств ПВО, потому что высота их полета предельно низкая (до 70 метров). Чем ниже летит цель, тем сложнее ее обнаружить, скажем так, конвенциональными средствами ПВО», - пояснил Дмитрий Кузякин.

Эксперт отметил, что дроны противника используют спутниковую связь Starlink для управления в реальном времени, что позволяет менять маршрут и даже цели прямо в полете. При этом российские мобильные огневые группы физически не могут покрыть всю территорию страны из-за ее огромных размеров. Кузякин добавил, что БПЛА меняют свою начинку и принципы наведения буквально между волнами атак.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» раскрыл технологию обновленных украинских дронов-камикадзе FP-1, которые использовались при атаке на Омск. За счет увеличенного размаха и новой формы крыльев в беспилотниках смогло разместиться больше топлива, что позволяет преодолевать расстояния до 2,7-3,4 тысячи километров.

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