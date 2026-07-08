Выявлен неожиданный маркер ускоренного старения мозга

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Выявлен неожиданный маркер ускоренного старения мозга
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Повышенный уровень глюкозы в крови оказался связан с ускоренным старением мозга и повышенным риском неврологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Исследователи использовали МРТ-снимки мозга, данные метаболомики крови и генетическую информацию участников. Сначала с помощью машинного обучения они рассчитали «возраст мозга» по 1079 нейровизуализационным показателям, а затем сравнили его с реальным возрастом человека. Разница между этими значениями показывала, насколько мозг выглядит старше или моложе хронологического возраста.

Анализ данных более 21 тысяч человек выявил девять метаболитов, связанных с ускоренным старением мозга. Самая сильная связь была обнаружена для глюкозы. Более высокий уровень глюкозы также оказался связан с уменьшением объема серого вещества в десятках зон мозга, худшими когнитивными показателями и повышенным риском деменции, болезни Альцгеймера, сосудистой деменции, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожности.

Дополнительный генетический анализ указал, что связь глюкозы со старением мозга может быть не просто совпадением. Авторы считают, что обмен глюкозы может быть одним из изменяемых факторов, влияющих на здоровье мозга, а контроль сахара в крови - перспективным направлением для профилактики возрастных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень витамина C связан с лучшим состоянием серого вещества мозга.

Источник фото - pxhere.com.

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