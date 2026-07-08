Врач опроверг миф об опасном для щитовидной железы напитке

Мнение, будто молоко может влиять на работу щитовидной железы, не соответствует действительности, заявил диетолог Александр Бурлаков. Популярный миф об опасности этого напитка для здоровья он опроверг в своем Telegram-канале.

«Молоко не является доказанной причиной или триггером аутоиммунного тиреоидита. Главная подтвержденная практическая проблема - одновременный прием молока с левотироксином снижает его всасывание. Это фармакокинетика, а не опасность молока», - заявил Бурлаков.

Еще одним популярным заблуждением врач назвал утверждение, будто молоко вызывает нарушения в работе кишечника и ухудшает усвоение йода, селена и железа, важных для корректного функционирования щитовидной железы.

Также, по ее словам, нет никаких научных доказательств того, что этот продукт создает дополнительную нагрузку на иммунитет или усиливает воспаление в организме.

Ранее Бурлаков назвал три самых бесполезных БАДа. Он призвал не принимать коллаген, мультивитамины и добавки для детоксикации печени, так как они увеличивают риск повреждения этого органа.