В России захотели изменить правила поступления в вузы

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В России захотели изменить правила поступления в вузы
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В Госдуме предложили изменить порядок учета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах. Письмо направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщают «Известия».

«Суть инициативы - предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету», - подчеркнул автор письма, депутат Госдумы Александр Аксененко.

По его мнению, данное действие должно снизить нагрузку на абитуриентов, а также сделать конкурс более прозрачным.

Парламентарий также уточнил, что на данный момент выпускник должен сдавать и ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания, однако подготовка к ним требует финансовых и временных затрат.

Ранее Кравцов заявил, что в популярный среди школьников предмет на Едином государственном экзамене - обществознание - будут внесены изменения через два года.

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