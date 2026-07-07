МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). Решение было принято на заседании исполкома организации во вторник, 7 июля.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них российских спортсменов, в том числе проверки их на нейтральность. Спортсмены, возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться. Организация ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений с российских спортсменов и применят их в своих решениях.

В Минспорте прокомментировали решение МОК

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев назвал решение о снятии санкций с российских спортсменов четким сигналом, что олимпийское движение должно быть вне политики.

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», - Михаил Дегтярев.

Он также отметил юридическую и дипломатическую работу Минспорта и Олимпийского комитета России. По словам Дегтярева, впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году.

«Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях», — добавил он.

К снятию ограничений привела отмена создания Олимпийских советов в новых регионах

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Алексеев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что МОК приостановил деятельность ОКР в связи с тем, что в его состав вошли Олимпийские советы четырех новых российских субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«ОКР сделал это правильно с учетом государственного устройства Российской Федерации и официального признания четырех территорий российскими. Вместе с тем в связи с обращением Олимпийского комитета Украины МОК не согласился с позицией России», — отметил эксперт.

В последнее время восстановление прав российских спортсменов на международной арене проходило в соответствии с действующей нормативной базой — в судебном и административном порядке. Основным препятствием оставалось только то, что статус ОКР был приостановлен.

«Поэтому для того, чтобы восстановить Олимпийский комитет России в составе МОК, было принято компромиссное решение отменить создание олимпийских организаций на четырех исторических территориях. Поэтому с юридической точки зрения на сегодняшний день оснований оставлять бан на Олимпийском комитете России у МОК просто не было», — объяснил Алексеев.

В Госдуме решение МОК назвали лучшим в мире спорта

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Лентой.ру» поблагодарил ОКР за прекрасную работу и отметил, что следующим этапом должны восстановиться международные федерации.

«Поэтому будем надеяться, что те международные федерации, которые делали оговорочку на то, что "пусть восстановится Олимпийский комитет России, а после этого мы будем допускать вас до соревнований"... Сегодня у них такой возможности нет», — заявил депутат.

Он добавил, что Федерация лыжного спорта и сноуборда России вскоре начнет консультации с FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда), чтобы обсудить, когда допустят российских спортсменов.

«Считаю, за последние, наверное, 100 лет — это лучшая новость в мире спорта», - Дмитрий Свищев.

МОК временно отстранил ОКР в 2023 году

О решении отстранить ОКР 12 октября сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Причиной стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российского комитета, в связи с чем глава Национального олимпийского комитета Украины обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой ввести санкции в отношении россиян.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации по рекомендации МОК запретили россиянам участвовать в турнирах.

За полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену отвечает новая команда ОКР под руководством председателя Михаила Дегтярева. Так, 13 спортсменов поехали на Олимпиаду в Милан в 2026 году, а более 15 федераций сняли все ограничения с юниоров. За время участия в Олимпийских играх российские спортсмены завоевали свыше 2000 медалей — больше только у США. Россия входит в число девяти стран, принимавших у себя как летние, так и зимние Игры.