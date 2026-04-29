Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

Врачей в Нижегородской области поймали на использование чата GPT при постановке диагнозов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Минздрав в российском регионе заметил, что пациенты начали получать заключения на госуслугах со специфической стилистикой и пунктуацией, которые использует искусственный интеллект.

В ходе проверки выяснилось, что доктора стали применять нейросеть. Спустя некоторое время ее запретили.

Около 20 процентов нижегородских медиков регулярно используют нейросети, чтобы быстрее заполнять документацию. Примерно треть хотели бы этому научиться.

