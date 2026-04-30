Безопасность употребления заплесневевшего сыра оценили

Технолог пищевого производства Дин Соммер и диетолог Вандана Шет оценили безопасность употребления заплесневевшего сыра. Своими рекомендациями эксперты поделились в материале для издания All Recipes.

Они отметили, что некоторые сыры, такие как рокфор, дор блю или горгонзола, содержат плесень, безопасную для употребления в пищу. Однако на любых других сортах не должно быть никаких признаков плесени, добавили специалисты.

В то же время они уточнили, что твердые или полутвердые сыры не всегда нужно выбрасывать, если они заплесневели. «Когда рост ограничен определенным участком, мы рекомендуем срезать заплесневелые части на глубину чуть больше полусантиметра», - отметил Соммер.

Если же плесень сильно разрослась и проникла внутрь сыра, то безопаснее всего продукт выбросить, предупредила Шет. Эксперты добавили, что не стоит также есть сыр, у которого изменились запах, цвет или текстура.

Ранее ученые выяснили, что регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома - состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет.

