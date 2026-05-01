Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов

В стране и мире

Печать
Max

За сбор некоторых видов грибов можно получить штраф или сесть в тюрьму. Об этом рассказал юрист Илья Русяев, передает Life.ru.

В первую очередь это касается краснокнижных грибов — летнего трюфеля, гриба-барана, грибной капусты, трутовика лакированного, ежовика плетистого и опенка чеканного.

По словам юриста, за их сбор и оборот можно получить штраф до 5000 рублей. При этом если в обороте участвует должностное лицо, штраф вырастает до 20 тысяч, а если компания — до одного миллиона рублей.

Более жесткое наказание грозит за сбор и оборот гриба мацутакэ — он внесен в правительственный перечень особо ценных видов. Здесь уже сборщику может грозить уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы до четырех лет и штраф до одного миллиона рублей. Грозит ответственностью и сбор наркосодержащих грибов. Поэтому, по словам юриста, перед походом в лес лучше ознакомиться с их перечнями.

Ранее стало известно, что сбор редких весенних цветов, включая подснежники, запрещен законом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грибы грибник штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!