Стилист перечислила россиянам самые модные цветовые комбинации в одежде

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянам самые модные цветовые комбинации в одежде. Материал публикуют «Известия».

Так, эксперт сообщила, что летом актуальными станут самые необычные сочетания, которые сделают образ дорогим и «интеллектуальным». Среди них — сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовый с молочным и пудрово-розовый с тонами хаки и оливковым.

Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь, яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист.

«Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала: лен придает естественность и благородство, хлопок — структуру и свежесть, шелк — глубину и роскошь, а сатин усиливает насыщенность цвета», - Анна Скороходова, стилист.

На примере небесно-голубого стилист отмечает, что на натуральных тканях он выглядит значительно более дорого, чем на синтетических.

В заключение специалист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета.

