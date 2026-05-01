Россияне стали жестче экономить на отдыхе

Российские туристы стали более финансово рациональными и начали жестче экономить на отдыхе. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит Telegram-канал организации.

Спикер заявила, что соотечественники все чаще выбирают бюджетное размещение, сокращают продолжительность поездок и бронируют туры без экскурсий и дополнительных услуг.

Если раньше путешественники нередко выходили за рамки запланированного бюджета, то сейчас они стараются уложиться в заранее определенную сумму.

В АТОР также отметили, что, несмотря на рост цен на пиковые даты на 10-30 процентов, туристы покупают туры дешевле или по сопоставимой с 2025 годом стоимости. Тем временем в премиальном сегменте спрос остается стабильно высоким с 2020 года.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления для отпуска летом. В тройку лидеров вошли Минск, Ереван и Ташкент.

