Врач назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни

Американская телеведущая и ревматолог Натали Азар назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни. Ее способ проверки здоровья приводит издание UpWorthy.

По словам Азар, этот тест подойдет людям в возрасте от 51 года до 80 лет. Чтобы выполнить его, нужно сначала встать и попытаться сесть на пол со скрещенными ногами, а затем снова встать. При этом важно не помогать себе руками и не использовать никаких частей тела, кроме ног и туловища.

Этот тест позволяет оценить здоровье сердца, равновесие, ловкость, силу мышц спины и ног и гибкость, объяснила врач. Она отметила, что максимум за тест можно получить 10 баллов. При этом по одному баллу нужно вычитать, если во время подъема и опускания человек опирался на руку, колено или бедро сбоку, а также клал руку на колено или бедро.

«Низкая оценка в семь раз повышает вероятность смерти в ближайшие шесть лет, показали исследования. А восемь баллов или выше - это то, что надо», - добавила ревматолог.

Ранее лондонский терапевт и специалист по долголетию Мохаммед Энаят назвал неочевидный секрет долголетия популярного британского телеведущего Дэвида Аттенборо, которому 8 мая исполнится 100 лет. По словам Энаята, чтобы долго жить, важно не только избегать стресса и вести здоровый образ жизни.

