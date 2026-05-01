Россиянам назвали самый вредный перекус

В стране и мире

Печать
Max

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал жареные сосиски в тесте самым вредным для здоровья вариантом перекуса. О недостатках этого блюда он предупредил россиян в беседе с aif.ru.

По словам Полякова, организм не получает никакой пользы ни от теста, ни от сосиски. При этом блюдо, приготовленное в духовке, он посчитал более приемлемым вариантом по сравнению с жареными аналогами.

«Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — заявил врач.

Доктор добавил, сосиски в тесте не только не приносят пользы, но и провоцируют появление лишнего веса из-за высокой калорийности. Он призвал избегать перекусов на бегу и быть внимательным при выборе фастфуда.

Ранее диетолог Вэл Уорнер заявила, что матча помогает бороться со старением. По ее словам, этот напиток уменьшает окислительный стресс, который провоцирует развитие хронических заболеваний.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
питание диета продукт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!