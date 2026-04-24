Россиян предупредили о скрывающейся за обычной болью в животе коварной болезни

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова предупредили россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о болезни, скрывающейся за обычной болью в животе. Об этом они порассуждали в выпуске программы, доступном на платформе «Смотрим».

Трофимова рассказала, что боль в правом подреберье люди зачастую воспринимают как сигнал о проблемах с печенью, однако это не соответствует действительности. Геронтолог также посетовала, что большинство из тех, кто столкнулся с этим симптомом, не обращаются к врачу и занимаются самолечением.

На деле же такая боль может возникать из-за холецистита — воспаления желчного пузыря, часто сопровождающегося образованием камней.

«Это своего рода такое коварство организма. Желчный пузырь может терпеть, молчать годами буквально. А потом как даст исподтишка», — заявил Агапкин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева дала россиянам с сильной болью в животе необычный совет. Она призвала их обратиться к неврологу.

