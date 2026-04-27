На десятки тысяч выросло количество поставленных на учет российских детей

В 2025 году резко выросло число детей, поставленных на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на статистику Минпросвещения сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2024 году на учет поставили 420 тысяч детей, а в 2025 на 33,6 тысячи больше. Примечательно, что 21,3 тысячи детей продолжили нарушать закон, уже находясь на учете.

На девять с лишним тысяч выросло и количество административных протоколов в отношении детей. При этом наблюдается снижение количества протоколов в отношении родителей детей. За пять лет, с 2021 года, их количество снизилось с 251 тысячи до 213 тысяч.

Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает административные дела в отношении детей, нарушивших закон, и их родителей. На учет встают также несовершеннолетние, употребляющие алкоголь или убегающие из дома. Нередко на учет ставят и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл динамику по несовершеннолетним террористам.

