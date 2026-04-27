iPhone начали умирать из-за севшей батареи

Смартфоны Apple могут не включиться снова после полной разрядки батареи. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Проблема коснулась редактора портала Бенджамина Майо. Он рассказал, что недавно его телефон iPhone Air полностью разрядился. В попытке запустить аппарат автор подключил его к проводной зарядке, но ничего не произошло. Майо выяснил, что подобная проблема распространена среди пользователей iPhone.

Специалист нашел в интернете несколько подтверждений — тему на Reddit, запись на форуме iFixit и другие сообщения пользователей, которые столкнулись с такой же проблемой. Владельцы пожаловались, что их телефоны с севшим аккумулятором фактически умерли. При подключении аппаратов к проводной зарядке на экране отображался значок разряженной батареи и больше ничего не происходило.

Журналисту удалось найти способ восстановить смартфон. Из отзывов он выяснил, что iPhone нужно подключить к беспроводной зарядке. Также он узнал, что некоторым пользователям, которые отнесли свои аппараты в сервисные центры, помогли таким же образом.

В конце апреля журналисты издания BGR оценили риски при подключении смартфона к USB-розетке. По их словам, дешевые розетки с USB, а также розетки, размещенные в публичных местах, могут быть опасными.