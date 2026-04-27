На «Госуслугах» появится кнопка для жалобы на просьбу выключить VPN

В стране и мире

Печать
Max

На портале «Госуслуги» появится кнопка жалобы на просьбу выключить VPN, когда он не работает. Об этом сообщило Минцифры в «МАКС».

В Минцифры напомнили, что многие российские платформы не открываются с включенным VPN, такие меры ведомство объяснило желанием защитить персональные данные пользователей. «На Госуслугах в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в таких случаях министерство порекомендовало обращаться в службу поддержки сервиса.

В ведомстве также заявили, что российские платформы остаются доступными для пользователей за рубежом. Ведомство призвало россиян, находящихся за границей и столкнувшихся с проблемами с подключением, зайти на них с помощью местного мобильного интернета или воспользоваться услугами другого оператора связи.

С середины апреля при входе в некоторые российские приложения стали появляться предупреждения о том, что у пользователя включен VPN. Для стабильной работы платформы гражданам предлагается отключить сервис для обхода блокировок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
госуслуги интернет связь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!