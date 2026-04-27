Еще одну российскую отрасль затронули массовые сокращения персонала

Руководители крупнейших российских банков стали массово сокращать сотрудников. О том, что еще в одной ключевой отрасли наметилась тревожная тенденция, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность финансовых организаций по МСФО.

Основной вклад в эту динамику внес ВТБ. Если к концу 2024 года суммарная численность персонала этой финорганизации составляла 111,8 тысячи человек, то спустя 12 месяцев — 106,5 тысячи. Таким образом, за год штат одного из крупнейших по объемам капитализации российских банков сократился на 5,3 тысячи сотрудников.

Схожая динамика наблюдается и в ряде других финансовых организаций, включая Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ и ОТП-банк. Эксперты объясняют подобную тенденцию стремлением руководителей кредитных структур оптимизировать затраты и рабочие процессы.

Кроме того, на динамику влияет растущее влияние ИИ-технологий, активное внедрение которых снизило потребность в традиционных работниках на фоне фактического дублирования функционала.

Сокращения персонала затронули не только банковский сектор, но также сферы логистики, строительства и промышленности, отмечал ранее директор по развитию компании HRlink Дмитрий Махлин. Спрос на новых работников в этих отраслях устойчиво снижается, так же как и потребность в части действующего персонала, пояснил он. Подобные тенденции фиксируются в том числе на фоне роста издержек такого рода компаний и снижения спроса на их продукцию/услуги на внутреннем рынке.