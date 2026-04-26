Скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева

В стране и мире

Печать
Max

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского губернского театра.

В 1972 году актриса после окончания Щукинского института поступила на службу в драматический театр им. А. Н. Островского. Оттуда через 20 лет она перешла в Московский областной государственный камерный театр, где одновременно с игрой на сцене преподавала актерское мастерство на экспериментальном курсе.

В Московском губернском театру под руководством Сергея Безрукова Елена Михеева играла с момента его основания в 2013 году. До последних дней жизни артистка была занята в 2 постановках.

«Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене. Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах», - говорится в релизе театра.

Кинозрители знают актрису по картинам «Два дня чудес» (фея Фиалка), «Алло, Варшава!» (Майя), «Малыш и Карлсон» (фильм-спектакль, сестра Малыша Бетан), а также в сериалах «Следствие ведут Знатоки» (Рита), «Временно недоступен» (мать Насти) и «Раневская» (Зинка).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
театр артист смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!