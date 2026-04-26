Скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского губернского театра.

В 1972 году актриса после окончания Щукинского института поступила на службу в драматический театр им. А. Н. Островского. Оттуда через 20 лет она перешла в Московский областной государственный камерный театр, где одновременно с игрой на сцене преподавала актерское мастерство на экспериментальном курсе.

В Московском губернском театру под руководством Сергея Безрукова Елена Михеева играла с момента его основания в 2013 году. До последних дней жизни артистка была занята в 2 постановках.

«Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене. Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах», - говорится в релизе театра.

Кинозрители знают актрису по картинам «Два дня чудес» (фея Фиалка), «Алло, Варшава!» (Майя), «Малыш и Карлсон» (фильм-спектакль, сестра Малыша Бетан), а также в сериалах «Следствие ведут Знатоки» (Рита), «Временно недоступен» (мать Насти) и «Раневская» (Зинка).