В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

Минпросвещения России считает нецелесообразной идею об увеличении учебного года и введении пятой четверти в школах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», — говорится в сообщении.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что каникулы — это время для отдыха и оздоровления детей.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб призвал продлить учебный год на две недели, до середины июня.

По его задумке, в это время дети должны проходить творческие занятия, на которые не хватает времени в ходе учебного года.

