Делавшие фотографии за вознаграждение российские подростки пойдут под суд

В стране и мире

Печать
Max

В Калининградской области осудят подростков за переданные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, в 2025 году двое 16-летних подростков через один из мессенджеров вступили в переписку с неустановленным лицом, действовавшим от имени запрещенной в России террористической организации.

За денежное вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали куратору координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За эти действия они получили 25 тысяч рублей.

На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин с фамилией Помазанов сдал исламистам координаты своей воинской части.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
подросток мессенджер телефон
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!