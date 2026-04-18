Делавшие фотографии за вознаграждение российские подростки пойдут под суд

В Калининградской области осудят подростков за переданные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, в 2025 году двое 16-летних подростков через один из мессенджеров вступили в переписку с неустановленным лицом, действовавшим от имени запрещенной в России террористической организации.

За денежное вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали куратору координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За эти действия они получили 25 тысяч рублей.

На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин с фамилией Помазанов сдал исламистам координаты своей воинской части.