Ученые назвали первый признак экологического переворота

Появление комаров в чуждой им, холодной Исландии сигнализирует об экологическом перевороте. Такой вывод сделали ученые Техасского университета и Дартмутского колледжа. Статья опубликована в журнале Science.

Первых особей вида Culiseta annulata обнаружили в октябре 2025 года в долине Кьес. Этот вид комаров известен своей устойчивостью к низким температурам, тем не менее для страны, никогда прежде не сталкивавшейся с этими насекомыми, такая находка стала индикатором серьезного климатического сдвига.

Как показывают наблюдения, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем другие регионы планеты, что ускоряет таяние снега, растягивает длительность летнего периода и провоцирует лесные пожары. Потепление создает комфортные условия для расширения ареала обитания насекомых. Появление видов, прежде незнакомых для региона, создает риски для всей экосистемы, предупреждают ученые. Комары - лишь один из примеров: в Арктике обитает множество членистоногих, которые крайне чувствительны к изменениям среды. При этом систематическому мониторингу их не подвергают.

Как отмечают авторы статьи, климатические изменения уже начали влиять на животных. К примеру, у местных птиц перестали совпадать этапы вылупления птенцов и появления насекомых, а северные олени и карибу все больше страдают от паразитов и кровососущих, которых в последнее время стало значительно больше. Подвергается риску и местная флора - рост популяции вредителей может сказаться на площади растительности в тундре. Это может нарушить обмен веществ в почве, увеличить отражательную способность поверхности, что в свою очередь приведет к ускоренному таянию вечной мерзлоты и высвобождению парниковых газов.

Авторы публикации выражают тревогу, что без координированных действий международного научного сообщества Исландия не сможет оценить масштаб проблемы и вовремя отреагировать на угрозы. Во избежание в том числе распространения заболеваний ученые предлагают создать единую систему наблюдений при участии Арктического совета и программу мониторинг разнообразия биома.

