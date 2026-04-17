Россиянам перечислили самые опасные методы удаления клещей

Терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал, какие методы удаления клещей могут навредить здоровью. Самые опасные из них врач перечислил россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Не надо пытаться удалить клеща, залив его маслом, спиртом, бензином или другими агрессивными жидкостями. Считается, что так он задохнется и сам отпадет. На практике происходит обратное: клещ испытывает стресс и может активнее впрыскивать слюну в ранку, из-за чего риск передачи увеличивается», - рассказал врач.

Также Каландия призвал не выдергивать клеща пальцами или пинцетом. В таком случае высока вероятность раздавить его тело и инфицировать рану. Кроме того, в этом случае часто в коже остается хоботок, что может привести к местному воспалению, добавил терапевт.

Еще одной ошибкой доктор назвал попытку выкрутить клеща слишком резко, так как из-за грубых движений его может разорвать. Опасно также пытаться выковыривать клеща иглой или другими острыми предметами. Такой способ травмирует ткани и повышает риск вторичной инфекции.

Ранее Каландия назвал правильный порядок действий при укусе клеща. По словам врача, в первую очередь необходимо аккуратно удалить его.