Вязаные вещи стали модными в 2026 году

Вязанные крючком вещи стали трендом в 2026 году. Об этом сообщает модное издание Russh.

Редакторы заметили, что на показах прошедших Недель моды все чаще появлялись модели в вязаных предметах гардероба.

Кроме того, тренд на подобную одежду наблюдался и на музыкальном фестивале Coachella. Среди брендов, в линейках которых появились модные вещи, оказались Prada, Balmain, Khaite, Magda Butrym и другие популярные марки.

Согласно материалу, актуальность обрели как вязаные шорты с рубашками, так и головные уборы наравне с обувью, например, балетками.

Источник фото - pxhere.com.

