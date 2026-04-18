Раскрыта распространенная ошибка при хранении помидоров

Шеф-повар Фернандо Каналес Эчанобе раскрыл распространенную ошибку при хранении помидоров, из-за которой портится их вкус. Его слова приводит издание El Confidencial.

По словам Эчанобе, многие люди считают, что у помидоров отсутствует вкус из-за их низкого качества или недостаточной зрелости, но в действительности проблема кроется в неправильном хранении после покупки.

Повар заявил, что помидоры не нужно класть в холодильник, так как из-за низкой температуры портится и вкус продукта, и его текстура.

Эчанобе посоветовал хранить овощ вне холодильника, например, в фруктовой вазе. В качестве альтернативы он предложил покупать столько помидоров, сколько можно съесть за один раз сразу после возвращения домой.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек предупредила некоторых людей об опасности помидоров. Врач призвала употреблять их с осторожностью при проблемах с желудочно-кишечным трактом.