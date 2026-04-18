ФАС уличила Ozon во введении покупателей в заблуждение

ФАС уличила Ozon во введении покупателей в заблуждение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила Ozon в том, что знак на карточке товара «оригинал», который используется на ресурсах маркеплейса, создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, хотя «на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отметив, что тарифы на логистику и возврат меняются уже после приемки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, ФАС вынесла предупреждение, призвав устранить нарушения, касающиеся «навязывания невыгодных условий продавцам и введения в заблуждение покупателей».

Сделать это нужно до 15 мая, иначе, в соответствии с законом, будет возбуждено антимонопольное дело.

Ранее в ФАС заявили, что отечественные маркетплейсы устанавливают разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.

