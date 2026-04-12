Сотни мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц нашли в Анапе

Сотни мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц нашли в Анапе
На побережье Анапы за двое суток обнаружено более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, замеченное в акватории Черного моря. Радужную пленку обнаружил капитан одного из судов в 11 километрах от берега Анапы. Пятно движется в направлении береговой полосы Анапа — Витязево.

В оперштабе рассказали, что для ликвидации загрязнения использовали 45 килограммов биосорбента и установили боновые заграждения.

Эксперты отметили, что пятно могло появиться из-за последствий недавних атак беспилотников на корабли в акватории Азовского и Черного морей, а также на портовую инфраструктуру. В результате повреждения гражданских судов в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута — их обещают открыть к 1 июня. Вода в море уже пригодна для купания.

