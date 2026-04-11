Россиянка добавилась в домовой чат и потеряла 12 миллионов рублей

В Подмосковье задержали курьера мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 60-летняя жительница Королева в одном из мессенджеров присоединилась к группе по оформлению похожей на домовой чат и обнаружила там объявление о внеплановой проверке электросчетчиков. После чего перешла по указанной ссылке и получила уведомление о взломе личного кабинета в Госуслугах.

В сообщении также были указаны номера для связи и пострадавшая связалась с лжесотрудниками якобы из различных ведомств. Злоумышленники убедили женщину, что от ее имени оформлена доверенность на человека, находящегося в розыске за совершение террористических действий и чтобы сохранить накопления, ей необходимо их обналичить и передать доверенным лицам для декларирования.

Пострадавшая несколько дней выполняла инструкции мошенников и передала курьерам более 12 миллионов рублей. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали одного из курьеров. На допросе он рассказал, что полученные деньги переводил на криптокошелек, указанный куратором. Ведется розыск соучастников, а также задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

