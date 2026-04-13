Создателей Telegram-каналов обвинили в манипуляциях на фондовом рынке России

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность трех создателей Telegram-каналов, которые на протяжении нескольких лет манипулировали фондовым рынком РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год трое мужчин призывали подписчиков своих Telegram-каналов приобретать или продавать ценные бумаги. Таким образом на протяжении двух лет они могли искусственно менять их цены на бирже.

Сейчас в отношении трейдеров следователи возбудили уголовное дело по статье 185.3 («Манипулирование рынком») УК РФ, суд отправил их под стражу.

При обысках у злоумышленников нашли деньги, криптокошельки, банковские карты и симки.

Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, в период совершения преступления они являлись сотрудниками компании PFL Advisors и смогли повлиять на акции 19 крупных российских компаний.

