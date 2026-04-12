Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

После резонансной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной, которую мошенники продали без ее ведома, рынок недвижимости меняет подходы к безопасности сделок. Об этом пишет Baza.

По данным издания, многие агентства вводят дополнительные уровни контроля. Одних справок из психдиспансера и стандартных документов теперь недостаточно — слишком велик риск, что продавец оспорит сделку и вернет жилье. Теперь риелторы требуют связаться с несколькими членами семьи владельца, чтобы убедиться, что он действует добровольно и находится в адекватном состоянии. От родственников берут письменное подтверждение.

Если владелец отказывается предоставить контакты близких или его родственники живут за границей, агентство может отказаться от сделки.

Особенно уязвимой категорией стали одинокие пенсионеры — спросить об их добровольном намерении просто не у кого. Риски для агентств и покупателей оцениваются выше потенциальной прибыли.

Ранее Верховный суд России вернул пенсионерке из Великого Новгорода квартиру, которую она продала по «схеме Долиной» — под влиянием мошенников.