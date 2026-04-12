Украина почти две тысячи раз нарушила пасхальное перемирие

Украина почти две тысячи раз нарушила пасхальное перемирие
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщает Министерство обороны России (МО РФ).

В ведомстве рассказали, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка атаковать позиции Вооруженных сил России.

В частности, ночью были отражены три атаки формирований ВСУ на Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Также с начала перемирия ВСУ применили два беспилотных летательных аппарата по территориям в Курской и Белгородской областях. В результате пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, ВС РФ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о нарушении Украиной пасхального перемирия. По его словам, для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности.

