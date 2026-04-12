Украина почти две тысячи раз нарушила пасхальное перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщает Министерство обороны России (МО РФ).

В ведомстве рассказали, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка атаковать позиции Вооруженных сил России.

В частности, ночью были отражены три атаки формирований ВСУ на Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Также с начала перемирия ВСУ применили два беспилотных летательных аппарата по территориям в Курской и Белгородской областях. В результате пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, ВС РФ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о нарушении Украиной пасхального перемирия. По его словам, для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности.