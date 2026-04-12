Юрист рассказала о невозможности выселения бывшего члена семьи по одной причине

В стране и мире

Печать
Max

Закон защищает права некоторых категорий граждан, которых лишить жилья практически невозможно. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Лахтина в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, статья 209 Гражданского кодекса действительно дает собственнику право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но это право не абсолютно. Выселение допускается только по основаниям, предусмотренным законом, и без согласия выселяемого — исключительно через суд. Однако существуют случаи, когда выселение становится невозможным, отметила юрист.

«Суд может вынести решение о сохранении права пользования жилым помещением на определенный срок, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильем в силу имущественного положения и других обстоятельств, например состояния здоровья», — пояснила Лахтина.

Членами семьи собственника признаются супруг, дети и родители, а также другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы, если их вселили в качестве членов семьи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
жилье квартира суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!