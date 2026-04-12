Названы выдающие желание партнера разорвать отношения признаки

Психолог Сильвия Северино назвала три признака в поведении партнера, которые выдают его желание скоро разорвать отношения. Ее слова приводит издание El Economista.

Первым признаком Северино назвала переменчивое настроение партнера. Так, в один день он может быть дружелюбным, а в другой — холодным. «Это не из-за того, что вы что-то сделали. Дело в том, что он уже начал отдаляться, но еще не осмелился уйти», — пояснила специалистка.

Вторым признаком является эмоциональная отстраненность, отметила она. «Он меньше разговаривает, вы подталкиваете его к отношениям, а он просто позволяет им развалиться», — отметила психолог.

Кроме того, о скором конце отношений могут говорить все чаще звучащие обвинения. По словам Северино, в этом случае человек специально создает конфликтные ситуации, чтобы в будущем оправдать ими свой уход, заключила она.

Ранее психолог Карина Рихтере объяснила, как распознать послеродовую депрессию. По ее словам, на это заболевание указывает необходимость прилагать значительные усилия для выполнения простых действий.

