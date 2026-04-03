Пассажирский поезд Челябинск - Москва сошел с рельсов. В нем находилось несколько сотен человек

Семь вагонов пассажирского поезда Челябинск - Москва сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщает РЖД. Внутри состава в момент движения находилось 415 пассажиров.

ЧП произошло в 6:26 утра по московскому времени в районе станции Бряндино. Пострадали как минимум семеро, в том числе ребенок, их госпитализировали. Предварительно, жертв нет. На место отправлены бригады медицины катастроф и скорой помощи.

На участке в районе станции Бряндино движение поездов приостановлено.

На месте работают экстренные службы, выехал губернатор

По состоянию на 8 утра, на месте уже работали пожарно-спасательные подразделения. Также создан оперативный штаб по ликвидации инцидента, который возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Глава региона Алексей Русских также выехал на место, пообещав информировать о ситуации.

Согласно опубликованным в сети кадрам, десятки человек в эти минуты пытаются извлечь людей из опрокинутых на бок вагонов через окна.

Причины происшествия пока не называются.

Прокуратура начала проверку

К месту схода состава с рельсов направили вагоны для перевозки пассажиров в ближайший крупный населенный пункт - Ульяновск. На вокзале Ульяновск-Центральный организован пункт осмотра для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медсопровождением.

Приволжская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту происшествия.

