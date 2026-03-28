Названа допустимая частота употребления лапши быстрого приготовления

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, как часто допускается есть лапшу быстрого приготовления. Это число она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, есть лапшу быстрого приготовления можно не более двух раз в месяц.

Диетолог допустила, что это блюдо можно добавлять в рацион как редкое исключение - к примеру, когда человек находится в дороге или когда у него нет времени, чтобы приготовить еду.

«Лапша быстрого приготовления - это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», - предупредила специалистка.

Источник фото - pxhere.com.