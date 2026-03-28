Россиян предупредили о риске увольнения за первоапрельскую шутку

За первоапрельскую шутку в рабочем чате сотрудника могут уволить. Об этом россиян предупредила член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Пытаясь пошутить в рабочем чате на 1 апреля, стоит понимать, что шутки бывают разными: остроумными, смешными, оскорбительными, унижающими достоинство и даже умаляющими авторитет компании», - напомнила специалист.

Она отметила, что шутку или прикол в рабочем чате могут признать дисциплинарным проступком, нарушающим трудовую дисциплину, нормы ТК и внутренний распорядок компании. В результате сотруднику могут сделать выговор или даже уволить, причем вне зависимости от того, в какой именно день он решил пошутить в корпоративном чате. Ключевое условие для наиболее строгой меры наказания - наличие у работника неснятого дисциплинарного взыскания, если с момента его наложения не истек годичный срок», - поделилась информацией юрист.

В случае если сотрудник решит, что его увольнение - несправедливое наказание за первоапрельскую шутку, в течение месяца со дня увольнения он может обратиться в трудовую инспекцию либо в суд. Глазкова добавила, что он имеет право требовать восстановить его на работе, взыскать заработок за весь период вынужденного отсутствия и возместить моральный вред.

