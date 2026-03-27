Россияне стали жить в контейнерах из-за цен на стройматериалы

Россияне стали жить в морских контейнерах на фоне повышения цен на дачные дома и стройматериалы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как отмечают участники рынка, спрос на покупку морских контейнеров за последние два года взлетел на 60 процентов. Из соображений экономии россияне выбирают контейнеры как альтернативу кирпичным и каркасным домам, стоимость которых с сентября подскочила на 300-500 тысяч рублей.

При этом покупка контейнера может обойтись в десять раз дешевле - около 500 тысяч рублей, а при удачном раскладе - всего в 140 тысяч. Проектный дом-контейнер с отделкой и коммуникациями будет стоить уже в пределах 900 тысяч - 1,5 миллиона рублей.

Привлекает покупателей и упрощенная регистрация таких объектов. Поскольку дом из морского контейнера не имеет фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям, его можно оформить как некапитальный, временный объект, к примеру, хозпостройку. В таком случае процедура согласования упрощается, и разрешение для строительства не требуется.

Радует и простота установки: на возведение дома уйдет не больше пары часов, а перенести его при необходимости не составит никакого труда.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян готовы скупать обветшалые дома за копейки, как предлагают в Италии.

