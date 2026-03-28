Названы регионы России с квартирами по цене телефона

Купить квартиру по цене телефона можно на севере России и в депрессивных муниципалитетах - с большим оттоком населения, стареющим жилым фондом и слабой инфраструктурой. Регионы страны с самым дешевым жильем назвал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин, пишет aif.ru.

По словам специалиста, в России есть сильный разрыв между стоимостью квартир в крупных городах и на периферии. Единичные варианты за 100-200 тысяч рублей пока встречаются, но обычно речь идет о проблемных объектах на сомнительных территориях.

В основном такие квартиры продают в Архангельской области, Республике Коми, Воркуте, Красноярском крае и отдельных районах Смоленской области.

«Типичные характеристики таких объектов: малые или убывающие населенные пункты, высокий износ дома, слабая инфраструктура, проблемы с занятостью, зачастую сложный климат, ликвидность крайне низкая», - пояснил риелтор.

Чуть больше в России предложение квартир со стоимостью до 500 тысяч рублей, но они тоже находятся в небольших городах и селах со слабым спросом, добавил Шурыгин.

Ранее стало известно, что россияне все чаще переезжают из больших городов в деревни. Развитию тренда способствуют удаленные заработки, упрощение логистики и господдержка малых городов и поселений. Из соображений экономии все чаще граждане решаются переехать в маленький город, чтобы обзавестись жильем подешевле.

