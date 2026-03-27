Таксисты раскритиковали идею обязательной покупки электромобилей

Идея ввести обязательную минимальную долю наличия электромобилей в таксопарках может окончательно добить отрасль, которая и так сталкивается с большим количеством ограничений и требований. Об этом в эфире НСН заявил глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.

«Если таксистов опять пытаются нагрузить какими-то обязанностями, то мы скоро все парки растеряем. Уже есть специальные налоги, специальные списки с ограничением по покупке локализованных или произведенных в России автомобилей», - возмутился он.

Грэк предположил, что власти слабо отдают себе отчет по поводу реальной доли рынка такси в стране, которая работает нелегально, а она составляет 90 процентов. По его мнению, чем сложнее будет легальная работа, тем меньше будет в ней людей.

Отдельно эксперт отметил, что инфраструктура в стране принципиально не готова к тому, чтобы электромобили использовались для перевозок пассажиров. Автомобиль такси не сможет проработать весь день на одной зарядке в зимний период, а зарядить машину в течение дня ему будет сложно. И такая ситуация наблюдается даже в мегаполисах.

Если для покупки электромобиля таксопарку будет предоставлена льгота, а водители получали бы приоритет на зарядных станциях, то идея квотирования была бы логичной, заключил Грэк.

Об инициативе ввести в рамках дополнения к закону о локализации такси квоты на покупку российских электромобилей в размере пяти процентов сообщила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). Она рассматривается в рамках поручения правительства о дополнительных мерах развития электромобильности, которым занимаются Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг.