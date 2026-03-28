Веру россиян в сверхъестественное объяснили

В стране и мире

Печать
Max

Вера в мистику и сверхъестественное обусловлена потребностью человека вернуть контроль над собственной жизнью. Такой вывод можно сделать из результатов опроса россиян аналитическим центром ВЦИОМ.

Так, наибольшим доверием со стороны опрошенных пользуются духи и божества, которые призваны защищать человека. В частности, две трети респондентов убеждены в существовании высших сил, которые помогают людям по жизни и отводят опасность. При этом каждый второй респондент верит в существование домового или духа-покровителя, присматривающего за домом.

Также опрос показал, что в наши дни люди меньше верят в духов природы и карающих человечество божеств - теперь приоритет отдается вере в духов-покровителей. Помимо этого, прочное место в обществе занимает вера в сверхъестественные способности самого человека. Почти каждый второй опрошенный уверен, что люди могут обладать особым даром, например, предвидения или целительства.

На фоне этого в современном обществе широкое распространение получили духовные практики и обряды целительства. Согласно результатам опроса, таким образом люди рассчитывают оздоровиться и решить свои жизненные проблемы. Шесть из десяти респондентов признались, что посещали лечебные источники, каждый третий россиянин читал гороскопы, а более трети опрошенных и вовсе обращались к гадалке.

Было установлено, что вера в сверхъестественное зависит и от возраста. Более старшие респонденты показали большую готовность поверить в мистику, чем молодое поколение, однако опыт обращения к магическим практикам оказался одинаково высоким среди респондентов всех возрастов, показал опрос.

Ранее объяснили распространение веры в колдовство. Выяснилось, что феномен связан с недоверием общества к государственным институтам.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
опрос статистика
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!